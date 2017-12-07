Рада скасувала скорочення кількості співробітників прокуратури з 2018 року

Верховна Рада схвалила закон, що скасовує раніше ухвалену норму про скорочення з 2018 року кількості співробітників прокуратури з 15 до 10 тисяч людей.

За схвалення в читанні і в цілому закон (№7160) проголосували 229 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документом вносяться зміни до закону про «Прокуратуру» до статті 14 і встановлює чисельність працівників органів прокуратури не більше 15 тисяч людей.

Відповідно до чинної редакції закону, загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15 тисяч людей зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тисяч людей.

Норму, яка передбачала скорочення кількості працівників прокуратури до 10 тисяч, схвалили у 2015 році. Чотири депутати від фракції «Блок Петра Порошенка», автори законопроекту №7160 вважають, що тоді «було штучно зменшено існуючу чисельність прокурорів». Відповідно до пояснювальної записки, станом на жовтень 2017 року частка прокурорів та слідчих органів прокуратури у загальній чисельності працівників органів прокуратури 15 000 людей становить 11 313 людей.

Автори законопроекту вважають, що зменшення кількості прокурорів до 10 000, тобто ще на 1313 людей, «неминуче призведе до збільшення і до того невиправданого навантаження на них».

Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування у зв’язку з початком діяльності Державного бюро розслідувань. Водночас група депутатів пропонує Верховній Раді перенести кінцевий строк для створення Держбюро розслідувань із 20 листопада 2017 року на 1 січня 2019 року – пропонується перенести передачу функції слідства від Генпрокуратури до ДБР на 1 січня 2019 року.