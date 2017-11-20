ГПУ втратила право починати розслідування

Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати розслідування. Відповідна норма прописана в пункті 1 прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу України.

Генеральна прокуратура України мала право починати досудове розслідування до дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше 20 листопада 2017 року – тобто п’яти років з дня набрання чинності нинішньої редакції Кримінально процесуального кодексу України.

З 20 листопада 2017 року лише слідчі Державного бюро розслідувань мають право здійснювати досудове розслідування некорупційних злочинів, вчинених, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, членом Кабінету міністрів, генеральним прокурором, директором Національного антикорупційного бюро України, народними депутатами.

Також Державному бюро розслідувань підслідні військові злочини, крім розголошення або втрати відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю.

Водночас, органи прокуратури продовжують слідство в уже розпочатих провадженнях до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років. Через два роки кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчим органів Державного бюро розслідувань.

Формально, ДБР почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура ще не існує.

16 листопада 2017 року конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу.

Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області. Першим заступником директора ДБР запропоновано обрати Ольгу Варченко, заступником Олександра Буряка.