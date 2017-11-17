РНБО: Турчинов не впливав на рішення комісії щодо обрання Труби директором ДБР

У Раді національної безпеки і оборони України заявляють, що секретар РНБО Олександр Турчинов не впливав на рішення конкурсної комісії щодо обрання Романа Труби директором Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє прес-служба РНБО, поширення інформації про такий вплив є «маніпуляцією, не підтвердженою жодними фактами» і має на меті «дискредитацію і приниження новоствореного державного органу, який повинен стати головним інструментом держави в боротьбі зі злочинністю».

У РНБО наголошують, що Турчинов «ніколи і жодним чином не впливав на рішення комісії, яка обирала керівництво ДБР, і навіть не знайомий з переважною більшістю її членів».

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Роман Труба є креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова та «Народного фронту».

16 листопада конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу.

Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області. Першим заступником директора ДБР запропоновано обрати Ольгу Варченко, заступником Олександра Буряка.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.