Радіо Свобода Daily: Державне бюро розслідувань може очолити Труба

ДРБ може очолити Труба

Державне бюро розслідувань має очолити Роман Труба, а його заступниками стануть Ольга Варченко та Олександр Буряк – таке рішення ухвалила конкурсна комісія. Імена кандидатів вона передасть уряду, а той, у свою чергу, – на підпис президенту. Hаніше ці прізвища вже озвучували активісти і медіа, посилаючись на наближені до комісії «джерела». Експерти вказують на те, що обрані кандидати майже не з’являлись у публічному просторі і не фігурували раніше як фаворити конкурсу.

За інформацією з відкритих джерел, Роман Труба є керівником департаменту юридичної компанії «Сектор права». Раніше він очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ і був прокурором одного з районів Львівської області.

А от як живе інший фіналіст конкурсу – перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента України Олексій Горащенков – з’ясували журналісти програми «Схеми». Про його елітний «недобуд» у центрі Києва читайте тут.

Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує. Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

Путін говорить із ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Учасник переговорів у Мінську Віктор Медведчук попросив президента Росії Володимира Путіна посприяти обміну полоненими. Медведчук заявив, що Україна готова звільнити 306 людей, натомість розраховує на звільнення бойовиками 74 людей. Насправді, цифри змінилися: 312 та 88 людей відповідно. Увечері 15 листопада Путін мав телефонну розмову з лідерами угруповань «ДНР» і «ЛНР» та повідомив, що він підтримав «пропозицію Медведчука» про обмін.

Київ готовий віддати підтримуваним Росією бойовикам всіх, кого вони запитують, і де це можливо «по українському законодавству». Так відреагувала на цю «пропозицію Медведчука» член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

За останніми даними СБУ, на Донбасі утримуються 157 українських заручників.

Про важливе, але коротко.

Суд у Києві перейшов до закритого режиму засідань у справі про злочини на Майдані.

Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом.

Крім того, російські силовики провели обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови Ленари Мустафаєвої. Після обшуку її чоловіка Мустафу Мустафаєва відвезли до Севастополя. Про погрози на свою адресу заявив і кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

Прощавайте, травневі

Традиція розлогих травневих свят незабаром залишиться у минулому. Верховна Рада України перенесла вихідний із 2 травня на 25 грудня, день, коли відзначається Різдво за григоріанським календарем. Це сприятиме об’єднанню українців різних конфесій, переконані ініціатори. Водночас зміна святкових днів викликала і критику. Супротивники такого рішення вказують, що парламент мав би зосереджуватись на більш комплексних проблемах, скажімо, розвивати економіку. Або ж жартують, що тепер картоплю треба буде саджати не 2 травня, а 25 грудня.

#ВУКРАЇНІ

І невеличкий анонс. Телеканал «UA: Перший» розпочав показ нового документального проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ. В ефір вже вийшов перший епізод «Бобринецькі ковбої». Крім цього, наші журналісти вже підготували історії про «село вдів» на Волині, про 60-кімнатні палаци «румунських королів» на Закарпатті і ще багато цікавого.

Вивчайте свою країну з різних боків!

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