Клімкін про заяву Лаврова щодо місії ООН на Донбасі: окупаційна адміністрація там вже є

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяву свого російського колеги щодо місії ООН на Донбасі Сергія Лаврова, заявляє, що у східній частині України вже є «окупаційна адміністрація».

«Лавров називає ініціативу розгорнути миротворчу місію ООН на Донбасі «з наміром створити там адміністрацію окупації». Я вважаю, що адміністрація окупації вже є. Це російська окупаційна адміністрація», – написав Клімкін у своєму twitter.

Сьогодні глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва стурбована спробами «замотати» розгляд російського проекту резолюції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, натомість пропонуються ідеї, що передбачають силовий сценарій вирішення конфлікту.

«Натомість пропонуються ідеї, які рівнозначні введенню на Донбас окупаційної адміністрації з метою поховати Комплекс заходів, схвалений радою безпеки, і вирішити питання силою», – сказав російський міністр.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.