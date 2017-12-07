Лавров: Москва стурбована спробами «замотати» розгляд резолюції щодо місії ООН на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва стурбована спробами «замотати» розгляд російського проекту резолюції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, натомість пропонуються ідеї, що передбачають силовий сценарій вирішення конфлікту.

«Викликають глибоке занепокоєння спроби замотати предметний розгляд російського проекту резолюції Ради безпеки про створення місії ООН зі сприяння і охорони спостерігачів СММ ОБСЄ в суворій віповідності з їхнім мандатом», – сказав Лавров.

«Натомість пропонуються ідеї, які рівнозначні введенню на Донбас окупаційної адміністрації з метою поховати Комплекс заходів, схвалений радою безпеки, і вирішити питання силою», – додав російський міністр.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог із сепаратистами з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.