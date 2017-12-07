Посольство України в Ізраїлі рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єрусалима

Посольство України в Ізраїлі рекомендувало українцям утриматися від відвідування Західного берега і Східного Єрусалима.

«У зв’язку з рішенням президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через терористичні погрози», – мовиться у повідомленні посольства.

В Єрусалимі почалися сутички на демонстраціях палестинців проти рішення США визнати місто столицею Ізраїлю. Сутички сталися також в інших населених пунктах на Західному березі річки Йордан.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

Ця заява змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах з палестинцями.

Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін.