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08 Грудень 2017, Київ 16:16
Відео

Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю – це викликало заворушення в мусульманських країнах (відео)

Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю – це викликало заворушення в мусульманських країнах (відео)
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Президент США Дональд Трамп заявив 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Це викликало низку протестів у мусульманських країнах, а також хвилю сутичок палестинців з ізраїльськими військовими. Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін. (Відео Reuters)

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