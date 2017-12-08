Президент США Дональд Трамп заявив 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Це викликало низку протестів у мусульманських країнах, а також хвилю сутичок палестинців з ізраїльськими військовими. Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін. (Відео Reuters)