МЗС: Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права щодо статусу Єрусалима

Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та виконання рішень Ради безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити всі зусилля, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», – зазначили в МЗС України.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

6 грудня президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

Ця заява змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах з палестинцями.

Рішення про переїзд американського посольства до Єрусалима і визнання міста як столиці Ізраїлю суперечить міжнародному консенсусу. Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін.