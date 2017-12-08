Палестинці збираються на масові протести через рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

У п’ятницю палестинці збираються на масові протести на Західному березі Йордану, у східній частині Єрусалима і в Смузі Гази на знак протесту проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Хвиля протестів і сутичок палестинців з ізраїльськими військовими почалася напередодні, в результаті яких понад 30 палестинців були поранені. Були повідомлення про запуск ракет в бік Ізраїлю і його відповідь танками по палестинцях.

Сьогодні вранці Ізраїль розгорнув сотні додаткових поліцейських в Старому місті Єрусалима перед головними щотижневими мусульманськими молитвами. Тим часом ісламістське угруповання «Хамас» закликало палестинців влаштувати «день гніву», відмовитися від мирних акцій і почати «інтифаду» (збройну боротьбу – ред.).

Акції солідарності з палестинцями, що вже відбулися у кількох країнах на Близькому Сході і там де переважають мусульмани, як очікується, триватимуть і далі.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.