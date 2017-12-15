Туреччина розпочинає ініціативу в Організації Об’єднаних Націй про скасування рішення США щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Про це сказав 15 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоґан. Промовляючи до натовпу людей, які зібралися у місті Конья, через телеконференцію, Ердоган сказав, що Туреччина спочатку вимагатиме скасування цього в Раді безпеки ООН, і якщо це не вдасться, вона спробує зробити це в Генеральній асамблеї ООН. США є постійним членом Ради безпеки ООН із правом вето, а це означає, що будь-який крок скасувати рішення Вашингтона на цій раді буде, звичайно, заблокований. Ердоґан виступив через два дні після зустріч у Стамбулі мусульманських лідерів, на якій засудили рішення президента США Дональда Трампа та закликали світ відреагувати, визнавши Східний Єрусалим столицею Палестини. (Відео Reuters)