4 палестинців загинули, 160 поранені під час сутичок з ізраїльськими силовиками – медики

Четверо палестинців загинули, 160 поранені 15 грудня під час сутичок з ізраїльськими силовиками, пов'язаних з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, повідомили медики.

Більшість жертв зафіксовані в Смузі Гази, де тисячі палестинців кидали камінням у ізраїльських солдатів через укріплену огорожу. За словами медиків, там загинули двоє протестувальників, один з яких був в інвалідному візку, ще 150 отримали поранення.

Крім того, двоє протестувальників загинули, ще 10 отримали поранення унаслідок стрілянини з боку ізраїльських силовиків на Західному березі річки Йордан.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перемістити посольство США з Тель-Авіва.

Цей крок Трампа викликав критику з боку палестинців, їхніх арабських союзників, а також країн Заходу.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

За планом ООН 1947 року про створення на території тодішньої Британської Підмандатної Палестини двох окремих держав, єврейської і арабської, Єрусалим мав стати окремою одиницею зі спеціальним міжнародним режимом під керуванням ООН.

Фактично вже 1948 року новостворений Ізраїль за результатами першої арабсько-ізраїльської війни взяв під контроль західну частину міста і 1949-го оголосив Єрусалим столицею, Східний Єрусалим тоді опинився під окупацією Йорданії. Ізраїль захопив і Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу Шестиденної війни 1967 року, а пізніше оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею.

Світова спільнота на підставі плану 1947 року не визнає належності Єрусалима Ізраїлеві, особливо ж анексії Ізраїлем Східного Єрусалима і проголошення всього міста столицею країни, практично всі посольства інших держав в Ізраїлі, зокрема і США, розташовані в Тель-Авіві.