Нетаньягу: визнати Єрусалим столицею Ізраїлю – це «дати шанс миру»

Брюссель – Після заяви президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю у ісламському світі – від Стамбула до Джакарти – вирують бурхливі протести. Тим часом ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прибув до Євросоюзу переконувати, що тільки визнавши Трампову позицію, можна досягти миру на Близькому Сході. Однак Брюссель далі стверджує, що припинення ізраїльсько-палестинського протистояння можливе, тільки погодившись вважати Єрусалим столицею двох держав.

Якщо для ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заклик Трампа до визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є нічим іншим як констатація фактів, то голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні переконана: «В інтересах безпеки Ізраїлю – знайти стійке та всебічне рішення». І це рішення може бути ухвалене шляхом двостороннього ізраїльсько-палестинського консенсусу.

«Ми вважаємо, що єдине реалістичне рішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною базується на тому, що Єрусалим є столицею двох держав – як держави Ізраїль, так і держави Палестина уздовж лінії 1967 року, – каже вона. – Це – наша консолідована позиція, і ми будемо продовжувати поважати міжнародний консенсус щодо Єрусалима, поки остаточний статус Святого Міста не буде вирішений шляхом прямих переговорів між сторонами».

Однак, заявивши, що готовий до жорсткого діалогу з європейцями, ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу нині в Брюсселі переконував європейців приєднатися до позиції США, адже, каже він, «мир ґрунтується на визнанні реальності», а Єрусалим був єврейським містом ще в часи біблійного царя Давида.

«Єрусалим є столицею Ізраїлю, ніхто не може цього заперечувати. Завдяки цьому крокові мир стає можливим, оскільки визнання реальності є необхідною умовою для миру. Нині з боку американської адміністрації є зусилля із висунення нової мирної угоди, і я гадаю, що ми маємо дати шанс миру», – заявив у Брюсселі прем’єр Ізраїлю, наголошуючи, що, однак, рух у цьому напрямку можливий тільки у тому разі, якщо палестинці визнають Ізраїль як державу.

Держави ісламського світу протестують проти рішення Вашингтона

Нетаньягу заявляє, що врешті-решт, коли європейці все ж приєднаються до думки голови Білого дому, поступово всі посольства держав ЄС також будуть перенесені до Єрусалима.

Зі свого боку голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні повідомляє, що для поглиблення зусиль у пошуку миру на Близькому Сході вже наступного місяця вона має намір провести зустріч із президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Тим часом як Ліга арабських держав закликала Америку скасувати своє рішення, лідери країн-членів Організації ісламської співпраці у середу зберуться на екстрену зустріч у Стамбулі.

Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та виконання рішень Ради безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити всі зусилля, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання», – зазначили в МЗС України.

Статус Єрусалима є одним із найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

6 грудня президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.