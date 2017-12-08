Тисячі палестинців вийшли на нові протести через рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Смузі Гази й східному Єрусалимі у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час акцій в містах на Західному березі відбулися сутички між сотнями палестинців й ізраїльськими силовиками. Протестувальники кидали в ізраїльських солдатів камінням, ті, зі свого боку, застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Тисячі людей також зібралися біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі та вийшли на вулиці в Смузі Гази.

Палестинські медики заявили, що 13 людей отримали вогнепальні порання, ще 47 отримали травми внаслідок застосування силовиками гумових куль на Західному березі й Секторі Газа. За їхніми словами, десятки інших постраждали від сльозогінного газу.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.