На палестинських територіях тривали сутички через суперечності щодо статусу Єрусалима

На окупованих Ізраїлем палестинських територіях третій день поспіль тривали сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками, що спалахнули після оголошення президента США Дональда Трампа, що він визнає за столицю Ізраїлю Єрусалим і починає процес перенесення туди американського посольства.

За повідомленням армії Ізраїлю, «жорстокі сутички» спалахнули приблизно у 20 місцях на Західному березі Йордану і у Смузі Гази. Демонстранти кидали в силовиків каміння і «коктейлі Молотова», військові відповіли «засобами розгону заворушень», мовиться в повідомленні. Внаслідок цих подій легко потерпіли троє палестинців.

Зокрема, у Смузі Гази заворушення виникли на похоронах двох людей, що загинули 8 грудня в сутичках біля загорожі, яка відокремлює Ізраїль від палестинських територій, і двох бойовиків екстремістського руху «Хамас», які загинули внаслідок ізраїльських повітряних ударів уранці 9 грудня.

Туреччина, яка помірковано підтримує палестинців у цьому протистоянні, засудила в заяві свого Міністерства закордонних справ «надмірне і непропорційне» використання силових засобів Ізраїлем у відповідь на протести.

Раніше 9 грудня президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не буде зустрічатися з віце-президентом США Майком Пенсом у перебігу його майбутнього візиту на Близький Схід через рішення США щодо Єрусалима. Як заявив помічник палестинського керівника Маджді аль-Хальді, цим рішенням «США переступили всі червоні лінії». А в партії Аббаса «Фатах» заявили, що Пенс «небажаний у Палестині».

Так само з заявою про відмову від зустрічі з Майком Пенсом виступив глава християнської Коптської церкви в Єгипті папа Тавадрос II. За його словами, рішення США «не взяло до уваги почуття мільйонів арабів».

Як очікують, Пенс має відвідати Близький Схід десь напередодні 25 грудня – Різдва за григоріянським і новоюліянським календарями.

Трамп оголосив про зміну дотеперішньої політики США щодо Єрусалима 6 грудня, чим розлютив палестинців та їхніх арабських союзників, а також викликав різку критику й на Заході. Аббас тоді заявив, що цей крок поклав край ролі США як миротворця на Близькому Сході.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

За планом ООН 1947 року про створення на території тодішньої Британської Підмандатної Палестини двох окремих держав, єврейської і арабської, Єрусалим мав стати окремою одиницею зі спеціальним міжнародним режимом під керуванням ООН. Фактично вже 1948 року новостворений Ізраїль за результатами першої арабсько-ізраїльської війни взяв під контроль західну частину міста і 1949-го оголосив Єрусалим столицею; Східний Єрусалим тоді опинився під окупацією Йорданії. Ізраїль захопив і Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу Шестиденної війни 1967 року, а пізніше оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею. Світова спільнота на підставі плану 1947 року не визнає належності Єрусалима Ізраїлеві, особливо ж анексії Ізраїлем Східного Єрусалима і проголошення всього міста столицею країни, практично всі посольства інших держав в Ізраїлі, зокрема і США, розташовані в Тель-Авіві.