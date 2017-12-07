Палестинський Червоний Півмісяць: десятки людей постраждали через зіткнення з армією Ізраїлю

Десятки людей постраждали під час зіткнень з ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан, які почалися після визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю, повідомила гуманітарна організація палестинський Червоний Півмісяць.

Здебільшого люди постраждали унаслідок застосування силовиками сльозогінного газу, ще щонайменше шестеро людей отримали травми від гумових куль, заявили в організації.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

Ця заява змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах з палестинцями.

Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін.

Посольство України в Ізраїлі рекомендувало українцям утриматися від відвідування Західного берега і Східного Єрусалима.