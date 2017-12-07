Росія може звільнити українського в’язня Чирнія в межах обміну полоненими – адвокат Новиков

Російський адвокат Ілля Новиков вважає, що звільнення одного з його підзахисних, Олексія Чирнія, можливе в межах обміну полоненими між Україною та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Про це захисник кількох українських політв’язнів у Росії написав 7 грудня у Facebook.

«Сьогодні я був в колонії в Шахтах (місто в Ростовській області Росії – ред.) у Олексія Чирнія. У його справі досягнуто значного прогресу, можна сказати, що спільними зусиллями завдання звільнення Олексія вирішене більш як наполовину. Чирній був заарештований разом із Сенцовим у травні 2014 року і засуджений на 7 років. Щойно у нього був екватор терміну. Таким чином, об’єктивно час працює на звільнення Олексія», – вказав Новиков.

Адвокат називає прізвища 14 громадян Росії, які «могли б стати фігурантами прямого обміну з Росією», найвідомішим серед яких є затриманий на Донбасі військовий Віктор Агеєв.

«Хтось із них може опинитися в підсумковій версії списку на обмін 74 на 306. Може бути навіть 307-м або 308-м. Росії такий варіант був би найбільш зручний, вона взагалі любить переводити стрілки на «ДНР-ЛНР». Я дуже сподіваюся, що якщо хтось із цих людей може стати квитком на волю для Вигівського, Чирнія або інших, цей шанс не буде втрачений», – наголосив Ілля Новиков.

Захисник також вказує, що в листопаді 2017 року Валентин Вигівський «отримав сповіщення, що Росія відмовляється передавати його Україні за процедурою «направлення для відбування покарання на батьківщині». «Вигівський був першим, щодо якого запустили цю процедуру в січні цього року. Була теорія, що, можливо, це буде робочий варіант обміну, що не вимагає підписання Путіним помилування. Тому що Путіну очевидно не подобається їх (помилування – ред.) підписувати, а особливо відповідати потім на запитання про це. Спробувати варто було, хоча б щоб переконатися, що не працює», – вказав адвокат.

Вночі 18 вересня 2014 року на вокзалі окупованого Сімферополя активісти так званої «кримської самооборони» викрали киянина Валентина Вигівського. Російська ФСБ згодом заявила про вдало проведену спецоперацію щодо підозрюваного у «шпигунстві». Вигівського перевезли до Москви і майже 9 місяців не допускали до нього українського консула. 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив 33-річного Валентина Вигівського до 11 років колонії суворого режиму за «шпигунство в авіаційній сфері».

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком.