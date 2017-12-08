Порошенко і Лаґард поговорили про НАБУ, САП і антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко і директором-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард обговорили роботу антикорупційних органів в Україні і перспективу створення антикорупційного суду. Розмова телефоном відбулася в ніч на п’ятницю.

«Петро Порошенко та Крістін Лаґард скоординували підходи до створення антикорупційного суду в Україні з урахуванням відповідної ініціативи глави держави, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій», – повідомили в Адміністрації президента України.

Згідно з повідомленням української сторони, Лаґард «запевнила, що МВФ підтримує зусилля української влади у питанні боротьби з корупцією».

Тим часом директор-розпорядник МВФ назвала розмову з Порошенком «відкритою й конструктивною».

«Я підкреслила, що розслідування і оперативний розгляд випадків корупції має вирішальне значення для досягнення цих цілей (підвищення прозорості та підзвітності й створення умов для сталого зростання) і підтримки довіри суспільства. У зв’язку з цим ми дійшли згоди щодо необхідності збереження незалежності і підвищення оперативних можливостей Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – цитує слова Лаґард офіційний сайт фонду.

Вона також повідомила, що підтримала порядок денний Президента України щодо подання законопроекту про антикорупційний суд до парламенту найближчими днями, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії й домовленостей за програмою МВФ.

«Я запевнила президента в тому, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в боротьбі з корупцією і закликає владу прискорити здійснення реформ, необхідних для подальшого поліпшення перспектив економіки України та її народу», – додала Лаґард.

Міжнародні правозахисники, західні партнери України, зокрема МФВ, давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.

Напередодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів НАБУ і САП. Це сталося після повідомлення про зареєстрований у Верховній Раді законопроект, що дозволяє звільнення керівництва антикорупційних органів.