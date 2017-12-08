НАБУ: обшуки в Мін’юсті – законні, був ризик знищення документів

У Національному антикорупційному бюро підтверджують проведення обшуків в службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України і наголошують на їх законності.

Як повідомляє прес-служба бюро, невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін’юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

У НАБУ зауважують, що 23 листопада 2017 року судом санкціоновано доступ до цих матеріалів.

«Відповідно до цієї ухвали, Мін’юст був зобов’язаний надати запитувані відомості до бюро. Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», – йдеться у повідомленні.

У бюро наголошують, що слідчу дію провели з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів.

Крім того, 8 грудня детективи провели санкціонований обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін’юсту, під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду, додають у бюро.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька сьогодні заявила, що співробітники НАБУ провели обшук у Міністерстві юстиції. Вона також повідомила, що Мін’юст звертається до генпрокурора Юрія Луценка з «заявою про злочин, який був вчинений співробітниками НАБУ сьогодні в міністерстві – це проведення незаконного обшуку та вилучення документів без ухвали суду».

Заступник міністра заявила, що ці дії розцінюються як тиск на відомство і це пов’язано, серед іншого, з проведенням «експертиз по кримінальних справах НАБУ».

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.