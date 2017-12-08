ООН: «велика кількість» миротворців убита під час нападу в ДР Конго

«Велика кількість» миротворців Організації Об’єднаних Націй убиті й отримали поранення унаслідок нападу в східній частині Демократичної Республіки Конго, повідомив заступник генерального секретаря ООН з питань операцій з підтримки миру та безпеки Жан-П’єром Лакруа у Twitter.

Він не уточнив кількість жертв, однак агентство Reuters з посиланням на джерела в ООН повідомило про 14 загиблих і понад 40 поранених під час нападу в провінції Північне Ківу увечері 7 грудня.

Миротворча місія ООН в Демократичній Республіці Конго діє з 1999 року. Згідно з інформацією на сайті місії у ній бере участь понад 21 тисяча військового, поліцейського й цивільного персоналу.