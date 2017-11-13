У ДР Конго поїзд зійшов із рейок, влада повідомляє про 33 загиблих

У Демократичній Республіці Конго 33 людини загинули після того, як вантажний поїзд, що перевозив паливо, зійшов з рейок і загорівся, повідомив губернатор провінції Луалаба Річард Муєй, де 12 листопада сталася трагедія.

За його словами, 26 людей травмовані, їх доставили до лікарі. Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив.

Поїзд прямував між містами Лубумбаші й Луена. Він складався з 13 паливних танкерів, 11 із них спалахнули.

Як повідомляє агентство France-Presse, це не перший подібний випадок у регіоні. У 2014 році після того, як перекинувся вантажний поїзд, згідно з інформацією місцевої влади, загинули 74 людини, ще 163 були поранені. Зі свого боку, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста повідомляли про загибель до 200 людей.

Reuters зазначає, що інциденти, пов’язані з потягами, є відносно поширеними в ДР Конго, у зв’язку із застарілою, слабко підтримуваною інфраструктурою і низьким рівнем впровадження стандартів безпеки.