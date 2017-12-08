Климпуш-Цинцадзе: законопроект №7206 порушує Угоду про асоціацію і зобов’язання в рамках СОТ

Ухвалений Верховною Радою в першому читанні законопроект про преференції українським виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% гірша, ніж у конкурентів, порушує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС і зобов’язання в рамках СОТ. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Крім назви (законопроект №7206 з назвою «Купуй українське» – ред.), власне, нічого доброго в ньому немає – голий популізм і цілковита зневага до наших міжнародних зобов’язань. Маю наголосити – законопроект прямо порушує Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, а також наші зобов`язання в рамках СОТ», – написала вона.

За її словами, законопроект суперечить положенням Угоди в розділі «Державні закупівлі» за принципом недискримінації між іноземними та українськими економічними операторами в торгівлі товарами і послугами у сфері державних закупівель.

«Окрім проблем із нашими закордонними партнерами, найбільшої шкоди автори завдадуть тим, кого буцімто взялися захищати. Насправді, з/п №7206 суттєво ускладнює для українських виробників участь у системі державних закупівель, пропонуючи якийсь нескінченний додатковий перелік підтверджуючих документів-довідок для участі в тендерах. Він спотворить систему електронних державних закупівель ProZorro..», – додає Климпуш-Цинцадзе.

Верховна Рада 7 грудня ухвалила за основу законопроект «Купуй українське, плати українцям», який, серед іншого, передбачає запровадження питомої ваги «місцевої складової» не нижче ніж 20% у тендерній пропозиції на участь у публічних держзакупівлях.

Як написав на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, цей законопроект порушує угоду про асоціацію з Європейським союзом, а також пропоновані зміни до процедури публічних держзакупівель призведуть до підвищення цін на 43%.