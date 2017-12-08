ООН: 14 миротворців загинули, 53 поранені унаслідок нападу у ДР Конго

14 миротворців загинули, 53 поранені унаслідок нападу на них у Демократичній Республіці Конго, повідомив заступник речника ООН Фаран Хак.

За його словами, більшість загиблих та поранених були з Танзанії, також убиті щонайменше п’ятеро конголезьких солдатів. Він звинуватив у нападі повстанців, які перебувають у сусідній Уганді, і назвав його «найгіршим за останній час».

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що напад на миротворців у провінції Північне Ківу, що на сході країни, стався увечері 7 грудня. База ООН розташована в 45 кілометрах від міста Бені, де раніше скоювала напади повстанська група «Об'єднані демократичні сили» (ADF).

Правозахисні організації звинувачують ADF у близько 1000 убивств за останні три роки.

Про напад на миротворців повідомляв заступник генерального секретаря ООН з питань операцій з підтримки миру та безпеки Жан-П’єр Лакруа. Він заявляв про «велику кількість» убитих і поранених, однак не наводив точне число.

Миротворча місія ООН в Демократичній Республіці Конго діє з 1999 року. Згідно з інформацією на сайті місії у ній бере участь понад 21 тисяча військового, поліцейського й цивільного персоналу.