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09 Грудень 2017, Київ 01:13
Новини | Політика

Табір під Радою зараз допомоги не потребує – Семенченко

Депутат Верховної Ради Семен Семенченко

Депутат Верховної Ради Семен Семенченко спростовує повідомлення про штурм наметового містечка біля будівлі парламенту.

«Інформація про штурм табору біля Верховної Ради не відповідає дійсності. Міхеїла Саакашвілі затримали не в таборі. Наскільки мені відомо, це сталося на квартирі в одного з прихильників «Руху нових сил». Допомога табору у ВР зараз не потрібна. Тут все добре. Люди збираються біля Київського управління СБУ», – написав Семенченко у Facebook.

Після повідомлень про затримання Саакашвілі частина активістів з табору протестувальників під Верховною Радою рушили до будівлі, де правоохоронці можуть утримувати лідера їхнього протесту.

Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня.

«Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування Саакашвілі на вулиці Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Саакашвілі оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

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