У Мінську проходить зустріч радників президентів країн «нормандської четвірки» – Клімкін

Дипломатичні радники президентів країн «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції, Росії – проводять в суботу у Мінську зустріч. Як повідомили в МЗС Білорусі, зустріч проходить у закритому для преси режимі.

«Вони говоритимуть переважно з акцентом на безпеку, з акцентом на гуманітарні проблеми. Це для нас дуже важливо», – прокоментував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори про врегулювання в Україні в так званому «нормандському форматі», а саме за лінією помічників керівників держав, відновляться «найближчим часом».

«Нормандським» називають створений іще 2014 року формат переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України у складі представників чотирьох держав: України, Росії, Німеччини і Франції.

Раніше зустріч зовнішньополітичних радників керівників чотирьох держав анонсували на серпень, але повідомлень про те, чи відбулася вона, не було. Самі керівники держав час від часу проводять чотиристоронні телефонні переговори, востаннє наразі наприкінці серпня.