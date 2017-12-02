У Росії пообіцяли швидко відновити «нормандські» контакти щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що переговори про врегулювання в Україні в так званому «нормандському форматі», а саме за лінією помічників керівників держав, відновляться «ближчим часом».

Говорячи про це в інтерв’ю білоруському телеканалові «СТВ», Лавров не уточнив, коли саме можуть поновитися ці контакти.

При цьому, сказав Лавров, «абсолютно безальтернативним документом, що дозволяє врегулювати цю кризу», залишається Мінський комплекс заходів – одна з трьох мінських домовленостей, ухвалена в лютому 2015 року.

Він не згадав про дві попередні мінські домовленості, від вересня 2014 року, що так само лишаються чинними.

Москва уникає згадок про них, зокрема, тому, що Комплекс заходів, узятий окремо, передбачає повернення Україні контролю за її кордоном на нині окупованій частині Донбасу лише як найостанніший крок урегулювання. Нині через цю ділянку кордону здійснюється неконтрольоване переміщення на окуповані території все нових озброєнь, боєприпасів і живої сили для гібридних російських сил у регіоні. Київ нагадує, що, за вересневими домовленостями, на цій ділянці кордону ще тоді мала бути створена зона безпеки з обох його сторін під контролем і за верифікації ОБСЄ – що унеможливило б безконтрольність згаданого пересування.

«Нормандським» називають створений іще 2014 року формат переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України у складі представників чотирьох держав: України, Росії, Німеччини і Франції.

Раніше зустріч зовнішньополітичних радників керівників чотирьох держав анонсували на серпень, але повідомлень про те, чи відбулася вона, не було. Самі керівники держав час від часу проводять чотиристоронні телефонні переговори, востаннє наразі наприкінці серпня.