Шлях боротьби з корупцією в Україні ще не пройдений – посол США

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що українська влада, хоч і зробила багато кроків для боротьби з корупцією, втім шлях цей державою поки що не пройдений.

«Хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і зробила багато досягнень в боротьбі з корупцією, починаючи з 2014 року, все-таки ми всі визнаємо, що цей шлях ще не пройдений і багато ще потрібно зробити», – цитує слова Йованович посольство США в Україні на своїй Twitter-сторінці.

Згідно з повідомленням, сьогодні, у Всесвітній день боротьби з корупцією посольство провело для української молоді антикорупційну квест-гру.

Днями Посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу до активізації роботи зі створення антикорупційного суду.

Останнім часом до України прикута особлива увага країн Заходу і міжнародних організацій, які висловили свою підтримку роботі антикорупційних органів в Україні після низки подій – критики, зокрема на адресу НАБУ, з боку генпрокурора України Юрія Луценка; після реєстрації у Верховній Раді законопроекту про можливість парламенту звільняти керівників антикорупційних органів; після усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.