Чекаємо подальших кроків від України щодо створення антикорупційного суду – посольство США

Посольство Сполучених Штатів Америки закликало українську владу до активізації роботи зі створення антикорупційного суду.

«Чекаємо подальших кроків України у створенні антикорупційного суду у відповідності до рекомендації Венеціанської комісії», – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Міжнародні організації та західні партнери України давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.

Президент України Петро Порошенко заявив 7 грудня про внесення власного законопроекту про антикорупційний суд, якщо у Верховній Раді до початку наступного тижня не буде прогресу з цього приводу.

Він також звернувся до народних депутатів з пропозицією зняти з порядку денного старий законопроект «Про антикорупційні суди», як це рекомендувала Венеціанська комісія, і «розчистити простір для нового проекту», додав Порошенко.

Місяць тому, 8 листопада, президент Петро Порошенко звернувся з листом до голови Верховної Ради Андрія Парубія із пропозицією утворити робочу групу із напрацювання законопроекту «Про антикорупційні суди» з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Він заявляв, що внесення ним нового законопроекту про антикорупційний суд є неможливим через аналогічний законопроект № 6011, який все ще залишається в порядку денному сесії Верховної Ради, попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати. 9 листопада спікер кілька разів ставив на голосування пропозицію про відкликання законопроекту №6011, але голосів на це не вистачало.