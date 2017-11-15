Україні потрібно продовжувати зусилля щодо заснування антикорупційного суду – Мітчелл

Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявляє, що Україні потрібно продовжувати зусилля щодо заснування антикорупційного суду.

«Нам приємно бачити, що в Україні ухвалено декілька дуже важливих реформаторських законів, але, звичайно, ще треба багато зробити. Потрібно продовжувати зусилля з заснування антикорупційного суду», – сказав він на брифінгу в Києві.

Мітчелл також наголосив на важливості подальшої роботи Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В Адміністрації президента повідомляють, що у ході зустрічі Мітчелл і український президент Петро Порошенко обговорили хід реформ в Україні.

«Я абсолютно впевнений, що немає жодної країни в світі, яка б впровадила таку кількість реформ у різних сферах, впродовж війни. І ми маємо міцну підтримку наших реформ з боку Сполучених Штатів», – сказав Порошенко.

У жовтні Петро Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна кількість депутатів для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду. За його словами, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

6 листопада представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко закликає всі комітети та зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про антикорупційний суд, а якщо протягом двох тижнів таку групу не створять – президент подасть свій варіант законопроекту.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. На початку лютого законопроект №6011 про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України.