Що змінить поява Антикорупційного суду?

Західні партнери наполягають на створенні Антикорупційного суду в Україні, громадськість також тисне. Про необхідність термінового створення такого органу каже і президент України Петро Порошенко. Він просить Верховну Раду якнайшвидше напрацювати спільний законопроект. Генпрокуратура та Національне антикорупційне бюро скаржаться на затягування розгляду справ щодо корупціонерів у судах. І майже з усіх сторін лунають дорікання, що саме депутатам і владі невигідно якнайшвидше втілити ідею Антикорупційного суду. Ми будемо розбиратись не в цьому, а в самій ідеї: що може змінити Антикорупційний суд, для чого він потрібен і як мав би функціонувати.

І що це?

Антикорупційний суд – це окремий орган; суд, в якому мають розглядати справи топ-корупції.

«Ідея: створити один суд, єдиний для всієї країни, добрати туди суддів з особливими гарантіями незалежності, зробити цей суд точкою очищення як всієї чиновницької системи, так і судової системи в подальшому», – зазначає Анастасія Красносільська.

Це має бути один суд з юрисдикцією по всій країні, розташований в Києві, додає вона.

«Достатньо одного суду в Києві для топ-корупції, адже в нас не так багато справ з топ-корупції на рік, це може бути 200 справ – з цим впорається один суд».

Для чого потрібен?

Щоб притягнути до відповідальності корумпованих топ-чиновників.

«Зараз судова система неспроможна це зробити: суди затягують розгляд справ, судді бояться розглядати справи проти топ-посадовців, тому що деякі судді є політично залежними, ухвалюють політично вмотивовані рішення», – пояснює експерт «Центру протидії корупції».

Займатись він має тільки топ-корупцією, не дрібними адміністративними порушеннями і не хабарями у 3 тисячі гривень.

«Наше дослідження показує, що за хабарі у 3 тисячі гривень значно реалістичніше отримати покарання у вигляді ув’язнення, ніж за вкрадені 2-3 мільярди. За минулий рік вироки із ув’язненням у нас отримали дрібні посадовці за дрібні хабарі. На жаль, загальна практика в Україні: що менше ти вкрав і чим меншою є твоя посада, тим більшими є шанси постати перед судом, отримати вирок і сісти у в’язницю», – зауважує Красносільська.

Хто має оскаржувати рішення Антикорупційного суду?

Касація має піти в чинний Верховний суд, але перша інстанція та апеляція можуть бути в новому незалежному суді.

Якщо багато нарікань на суддів, то звідки взяти їх для Антикорупційного суду?

Венеціанська комісія пропонує створити окремий орган, в якому буде обов’язкова визначальна роль експертів, рекомендованих міжнародною спільнотою. В ЄС готові взяти участь в процесі відбору суддів для Антикорупційного суду.

«Це означає, що жодні політики в Україні, жодні залежні судді в Україні, жодні політичні інтереси не матимуть впливу на фінальне рішення, хто стане антикорупційними суддями», – наголошує експерт.

На посаду антикорупційних суддів зможуть претендувати і науковці, і адвокати, люди з-поза системи.

«І в нашій судовій системі є порядні судді, є судді-викривачі, які досі стикаються із утисками з боку нереформованого керівництва нереформованих судів», – зазначає Анастасія Красносільська.

Кому має підпорядковуватись новий орган?

Суд не має нікому підпорядковуватись. І, відповідно, Антикорупційний суд також нікому не підпорядковуватиметься.

«Цей суд обов’язково повинен мати адміністративну автономію. Цей суд буде мати фінансову незалежність, щоб не було спокуси впливати на нього, збільшуючи або зменшуючи фінансові бюджетні призначення. Цей суд матиме власне суддівське самоврядування, звичайно, судді цього суду братимуть участь в загальному суддівському самоврядуванні, вони також підлягатимуть дисциплінарній відповідальності», – наголошує Анастасія Красносільська.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності має здійснювати Вища рада правосуддя в рамках своїх повноважень.

«Це конституційна вимога, її обійти неможливо, але буде складніше Вищій раді правосуддя довести суспільству, що вони не намагаються вплинути на антикорупційних суддів через притягнення їх до відповідальності», – зазначає експерт Центру протидії корупції.

Вже стільки створили всього «антикорупційного», а де результат?

«Результат, якого ми очікуємо від НАБУ, а саме: корумповані чиновники в тюрмах, добуті через корупцію гроші повернуті в бюджет, – цей результат залежить від суду, а не від Антикорупційного бюро. Антикорупційне бюро не може нікого посадити чи забрати назавжди в когось гроші: суд має розглянути справу і ухвалити рішення – винен, не винен, має бути конфіскація чи ні», – пояснює Красносільська.

Зараз суди часто взагалі не починають розгляд справ НАБУ. Можуть чекати 5-12 місяців та більше. І це затримки, які нехарактерні для інших кримінальних справ, навіть в перевантажених українських судах. Далі суди починають розглядати справи з періодичністю 1 засідання на 3 чи 4 місяці – і в кінці суди можуть просто ухвалювати політично вмотивовані рішення, за словами Анастасії Красносільської.

Отже, одні справи розглядатимуться чесно, а інші?

Третина справ НАБУ стосується саме суддів.

«Наведу приклад одеського судді, якого прозвали «стрілком». Це – суддя Буран, який відкрив вогнепальний вогонь по детективах НАБУ, коли вони намагалися провести законний обшук в його будинку. Зараз ця справа передана до суду. І насправді це досить проста справа, його буквально взяли на гарячому. Справа слухається понад рік, в ній змінилося три колегії суддів, деякі судді за цей час пішли на пенсію. І буквально нещодавно суд ухвалив рішення почати розгляд цієї справи спочатку», – згадує експерт.

Це одна із ілюстрацій, яка показує наскільки судді неготові розглядати справи проти колег.

«Із Антикорупційним судом, якщо ми зможемо зробити його справді незалежним, такої проблеми не буде. І, відповідно, той суд, який дозволить притягти до відповідальності хабарників, в тому числі в судовій системі».

Які зарплати мають бути в антикорупційних суддів?

Антикорупційній судді за рівнем оплати мають бути на другому місці в судовій системі.

Закон про судоустрій встановлює достатньо високі зарплати для суддів вищих спеціалізованих судів, яким буде Антикорупційний суд – це лише трохи менше, ніж для суддів Верховного суду, але це більше, ніж для суддів апеляційних судів.

«Ці судді будуть отримувати також надбавки за стаж, за наукову діяльність. Надбавки мають бути прозоро виписані, тобто, не може бути так, що голова суду вирішує особисто, кому яку надбавку давати. Ми очікуємо, що судді будуть добре захищені від фінансових впливів», – зазначає Красносільська.

Венеціанська комісія чітко зазначила, що антикорупційні судді не мають бути своєрідною кастою недоторканних, вони мають бути частиною загальної судової системи: на них мають поширюватися чинні правила щодо зарплати.

Чи реально, що Антикорупційний суд буде створений?

«Дуже сильним є тиск з боку громадянського суспільства, дуже сильним є тиск з боку міжнародних партнерів України. І в Петра Порошенка вже немає жодного аргументу, як пояснити міжнародним партнерам, чому він не створює Антикорупційний суд. Будь-яке наступне затягування тільки б’є по його репутації на міжнародній арені», – вважає експерт «Центру протидії корупції».

Анастасія Красносільська вірить, що Антикорупційний суд буде створено. Якщо до кінця року буде ухвалений закон про Антикорупційний суд, то через півроку він може запрацювати.