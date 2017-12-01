Мінгареллі наголошує на необхідності створення антикорупційного суду в Україні

Голова Представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі наголошує на необхідності створення в Україні Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії).

«Не можу не сказати про те, що необхідно щодня продовжувати говорити владі про те, що нам потрібен новий Антикорупційний суд, і цей суд має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а не просто на рівні чергової робочої групи», – сказав Мінґареллі, виступаючи на Громадянській асамблеї «Smart реформи».

У жовтні президент України Петро Порошенко на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі заявив, що у Верховній Раді є необхідна кількість депутатів для ухвалення проекту закону про створення Антикорупційного суду. За його словами, відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний.

6 листопада представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко закликає всі комітети та зацікавлені фракції створити робочу групу з напрацювання основних тез і принципів закону про антикорупційний суд, а якщо протягом двох тижнів таку групу не створять – президент подасть свій варіант законопроекту. Поки що цей документ Порошенко до Ради не подав.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. На початку лютого законопроект №6011 про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України.