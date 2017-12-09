ДСНС: на Закарпатті через погодні умови обмежили рух, попідтоплювало будинки

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що у зв’язку з погіршенням погодних умов з 16:00 9 грудня запроваджене тимчасове обмеження руху великовантажного транспорту на трасі Київ – Чоп на території Закарпатської області.

Крім того, повідомили в ДСНС, у цій же області внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (до 30 міліметрів) та різкого підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, захаращеності стічних канав та дренажних систем відбулося підтоплення 8 дворогосподарств в Ужгородському районі та місті Ужгороді.

Воду з підтоплених підвалів і дворів відпомповують вісім одиниць техніки і 27 рятувальників, загиблих і травмованих немає, повідомили в ДСНС.

Раніше 9 грудня в ДСНС із посиланням на синоптиків попередили про погіршення погодних умов в Україні найближчої доби. Зокрема, в Укргідрометцентрі звернули увагу, що вже цієї ночі в Карпатах має бути сильний сніг.

10 грудня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 10 грудня у Києві та Київській області мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; ймовірне утворення снігового покриву висотою 3–5 сантиметрів, попередили в ДСНС.