У Кривому Розі відновили графіті, присвячене пам’яті героїв Небесної сотні

У Кривому Розі на 95-му кварталі активісти відновили графіті, присвячене пам’яті героїв Небесної сотні.

Як розповів Радіо Свобода один із ініціаторів акції Денис Котенко, на відновлення імпровізованого пам’ятного знака на стіні пішло близько тижня і 50 балонів фарби.

За його словами, на зображення нанесли спеціальне антивандальне покриття, якого злазить фарба, якщо невідомі знову спробують замалювати зображення. Ініціаторами виступили активісти «Національного корпусу» і бійці полку «Азов», додав Денис Котенко.

Перше графіті, присвячене пам’яті Небесної сотні на 95-му кварталі у Кривому Розі, з’явилось іще навесні 2014 року. Тоді його створили люди, захоплені графіті, списавшись у соцмережах і придбавши матеріали для творчості власним коштом. В одну з ночей ще не завершене графіті зіпсували невідомі. Автори відновили й домалювали картину. За два з половиною роки невідомі кілька разів замальовували та обливали фарбою картину на стіні.

Раніше сестра одного із загиблих криворіжців-бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, де зазначена інформація про цілу низку фактів зі схожими інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

За даними зі звернення, це, зокрема, «неодноразове паплюження державної символіки у Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні, псування фарбою патріотичної стели, руйнування меморіалу в Тернівському районі, плюндрування могили бійця Михайла Кондратьєва, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією, та винуватці не названі.