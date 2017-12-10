Український боксер Василь Ломаченко переміг у Нью-Йорку кубинця Ріґондо

Українець Василь Ломаченко у поєдинку з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо здобув перемогу технічним нокаутом після шостого раунду. Суперник українця не встояв перед постійними атаками Ломаченка та відмовився виходити на бій на 7-му трихвилинку.

Таким чином, Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Українець здобув десяту перемогу (вісім нокаутів) у своєму 11-му поєдинку на професійному рингу.

Для 37-річного Ріґондо це перша поразка в кар'єрі. Також він втратив титул чемпіона за версією WBA у категорії до 55,3 кілограма, де виступав раніше.

Обидва суперники є дворазовими олімпійськими чемпіонами. За перемогу Ломаченко отримав 1,2 мільйона доларів, гонорар Ріґондо склав 400 тисяч доларів.