У Стокгольмі відбудеться церемонія вручення Нобелівських премій

У Стокгольмі 10 грудня відбудеться урочиста церемонія вручення Нобелівських премій 2017 року.

Премію миру отримає «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї» (ICAN). Оголошуючи в жовтні про присудження цієї престижної нагороди, Нобелівський комітет указав, що відзначив таким чином «роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї», а також «новаторські зусилля щодо досягнення заборони такої зброї на основі договору».

Базована в Женеві «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї» була заснована в 2007 році та налічує 468 партнерських організацій у 101 країні.

Пізніше 10 грудня на церемонії в шведській столиці отримають нагороди лавреати Нобелівських премій із медицини, фізики, хімії, літератури та економіки.

Грошовий вимір кожної премії складає 9 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).

Церемонії нагородження традиційно проводяться 10 грудня, в річницю смерті Нобеля.