Протестувальники прийшли до СІЗО з вимогою звільнення Саакашвілі (трансляція)

Активісти, які вимагають звільнити лідера партії «Рух нових сил», прийшли до ізолятора тимчасового тримання СБУ, де правоохоронці з вечора п’ятниці, 8 грудня, утримують Міхеїла Саакашвілі.

Перед тим у центрі Києва відбулася хода, яка завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох із половиною тисяч людей.

Учасники «Маршу за імпічмент» проводять мітинг на майдані Незалежності у Києві, вимагаючи звільнити лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та закликаючи президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.

Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного зі своїх прихильників, колишнього чільного начальника поліції. Діяча оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали колишнього президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники діяча і через кілька годин силою звільнили його. Після цього Саакашвілі разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Наступними днями Саакашвілі перебував у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками, але зумів непоміченим вибратися звідти.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.