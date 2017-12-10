Пошкодження польського автобуса поблизу Львова є провокацією – міністр Клімкін

Черговою провокацією назвав міністр закордонних справ України Павло Клімкін інцидент із польським автобусом поблизу Львова.

За інформацією поліції Львівщини, уночі з 9 на 10 грудня на паркінгу поблизу Львова було пошкоджено туристичний автобус з польською реєстрацією: вибито шибку і пошкоджено транспорт зовні на паркінгу біля приватного готелю.

«Поліція з’ясовує обставини, пошкодження є. Проводимо всі заходи, щоб зловмисників встановити», – зазначила Радіо Свобода речник поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Повідомлення до поліції Пустомитівського району надійшло сьогодні зранку. Зараз слідчо-оперативна група встановлює обставини. Постраждалих немає.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на цей інцидент у мережі Twitter: «Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса, який знаходився на паркінгу неподалік Львова. Обійшлося без жертв! Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента Андрія Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу – не вийде!»