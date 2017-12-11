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11 Грудень 2017, Київ 16:20
Новини | Міжнародні

Поліція Нью-Йорка: попередньо, від вибуху на Манхеттені постраждала одна людина

Поліція біля місця вибуху в Нью-Йорку, 11 грудня 2017 року

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху на Манхеттені в центрі Нью-Йорка ніхто, крім підозрюваного, не постраждав, повідомила поліція міста в Twitter. Правоохоронці зазначили, що його затримали.

У зв’язку з інцидентом поїзди метро не зупиняються на станціях Port Authority та Times Square.

Раніше поліція повідомляла, що через інформацію про вибух проводить евакуацію на кількох лініях метро. Пожежна служба Нью-Йорка заявляла, що вибух стався на автовокзалі.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, саморобну бомбу підірвали в підземному переході.

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