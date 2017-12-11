Луценко: прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі

Прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду, який не задовольнив клопотання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт лідера парті «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про в ефірі ICTV заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Усі докази ми передали до суду. Тим не менш суддя відпускає його. Я утримаюся від емоцій, і ми будемо подавати апеляцію. Ми будемо доводити, що розмова з Курченком була справжньою», – сказав Луценко.

Сьогодні Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для лідера партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. Сьогодні ввечері спливають 72 години, впродовж яких, за законом, підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох з половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.