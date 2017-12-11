США: суддя застерегла Манафорта через українську публікацію

У США суддя, яка розглядає кримінальну справу щодо колишнього керівника кампанії президента Дональда Трампа, висловила застереження через публікації у закордонних газетах.

Федеральна прокуратура минулого тижня подала документи у справі проти Пола Манафорта, заявивши, що незважаючи на те, що він перебуває під домашнім арештом, він працював з українським колегою задля написання статті в англомовному виданні Kyiv Post.

Суддя Емі Джексон заслухала Манафорта в судовому засіданні 11 грудня і попередила, що подібні дії в майбутньому вплинуть на справу проти нього.

Політтехнолог Пол Манафорт і його парнер Річард Ґейтс нині перебувають під домашнім арештом. 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.