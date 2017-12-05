Минулого тижня Манафорт з допомогою російської розвідки намагався покращити свій імідж – ЗМІ

Пол Манафорт виступив «автором-привидом», написавши статтю про свою політичну роботу в Україні. У цьому він співпрацював з росіянином, пов’язаним з російською службою розвідки. Стаття мала вийти за підписом іншого автора. Про це повідомили ЗМІ, посилаючись на нове судове подання служби спеціального прокурора США.

Така діяльність Манафорта порушила судове обмеження, видане в листопаді проти Манафорта, йдеться в судовому поданні від служби спеціального прокурора США.

«Стаття однозначно мала на меті вплинути на громадську думку стосовно обвинуваченого. Інакше не було б сенсу добиватись її публікації (а також Манафортові та його довгостроковому союзникові виступати «авторами-привидами» для іншого автора)», – йдеться в поданні.

«Посилює проблему те, що стаття не є безстороннім викладом фактів», – наголошує документ.

Такі дії Манафорта спричинили до змін планів спеціального прокурора, який може вирішити не випускати Манафорта під заставу і не послаблювати умови домашнього арешту колишнього голови кампанії Трампа, зазначають ЗМІ.

Манафорт хотів отримати дозвіл на подорожі, погодившись на те, щоб віддати 11,6 мільйона доларів власності у випадку своєї неявки до суду.

Манафорт так і не опублікував статтю після того, як прокурори зв’язались з його адвокатами, щоб попередити їх, зазначено в поданні, повідомляє Reuters.

«Навіть якщо б ця стаття була повністю правдива, справедлива та збалансована, її публікація стала б порушенням рішення суду від 8 листопада», – написав прокурор Ендрю Вейсманн, повідомляє Reuters.

Хоча подання не називає росіянина, з яким, відповідно до документу, співпрацював Манафорт, The New York Times повідомляє, що особа наближена до Манафорта вказала на Костянтина Килимника. Килимник впродовж років працював з Манафортом в Україні і продовжував спілкуватись з ним протягом президентської кампанії 2016 року.

Подання спеціального прокурора, видане 4 грудня є першим офіційним документом команди Мюллера, який пов’язує Манафорта з російською розвідкою. Це наближає справу Манафорта до основної теми розслідування спеціального прокурора – зв’язків між Росією та Трампом і його союзниками, вказує NYT.