Манафорт навідував свої гроші в Росії частіше, ніж я сім’ю – Каспаров

«Манафорт навідував свої гроші в Росії частіше, ніж я міг навідувати свою сім’ю», – так відреагував у Twitter відомий шахіст та російський опозиціонер Гаррі Каспаров на появу в пресі повідомлень про пересування Пола Манафорта.

Колишній очільник передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт щонайменше 18 разів відвідував Москву в той час, коли він брав участь в політичному житті України, повідомляє The Hill з посиланням на інформацію журналіста Макклетчі.

Манафорт тісно спілкувався з союзниками президента Росії Путіна близько десятка років, протягом яких він підтримував проросійські політичні партії в Україні, повідомляє видання.

Макклетчі отримав записи про перельоти від особи з Києва. З них випливає, що зв’язок Манафорта з Росією був більшим, аніж вважалось раніше.

На додаток до подорожей до Москви, Манафорт також 19 разів літав до Києва навіть після того, як союзник Путіна Янукович втік в 2014 році, твердить The Hill.

Минулого місяця Манафорту було висунуто звинувачення, пов’язані з його роботою в Україні.

Це – перше звинувачення висунуте спеціальним прокурором США Робертом Мюллером в рамках розслідування можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією.