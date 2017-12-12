Росія: засуджена за зв’язки з ісламістами студентка проситиме Путіна про помилування

Колишня студентка Московського державного університету Варвара Караулова, засуджена за звинуваченням у спробі приєднатися до екстремістського угруповання «Ісламська держава», проситиме президента Росії Володимира Путіна про помилування, повідомляє її адвокат.

Як повідомив Сергій Бадамшин, Караулова вже звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням допомогти їй із клопотанням про помилування.

У грудні 2016 року суд засудив Караулову до чотирьох з половиною років колонії. Термін покарання обчислюється з 27 жовтня 2015 року. Вона відбуває покарання у виправній колонії у Вологді.

Студентка філософського факультету МДУ Варвара Караулова була затримана в червні 2015 при спробі перетнути турецько-сирійський кордон. Батьки засудженої пояснюють її дії закоханістю у ймовірного вербувальника «Ісламської держави». Сама Караулова відмовилася від попередніх свідчень, заявивши, що дала їх під тиском слідства і державного захисника.

Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу Варвари Караулової на порушення в ході попереднього розслідування.