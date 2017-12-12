Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявляє, що його не фінансують олігархи і Росія. Про це він сказав в інтерв’ю проекту Радіо Свобода – телеканалу «Настоящее время».

«У моєї сім’ї немає грошей... Нам фінансово допомагають люди, це партія публікує, це їхня справа. Якщо хтось нам особисто допомагає, це наша особиста справа…Але це не олігархи точно, це точно не Росія.. це, як правило, середній, малий бізнес... в останні дні в тому ж таборі протягом дня кілька людей, загально принесли кілька тисяч доларів...», – сказав Саакашвілі.

Він також заявив, що він не знайомий з Сергієм Курченком і не розмовляв з ним.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Міхеїлом Саакашвілі.

Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. 10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Хода завершилася мітингом на майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько двох з половиною тисяч людей, організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка.

За повідомленнями з Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.