Словник Merriam-Webster обрав словом року «фемінізм»

Американський словник англійської мови Merriam-Webster обрав словом 2017 року «фемінізм», повідомила компанія-видавець словника на своєму сайті.

У Merriam-Webster заявляють, що слово було найпопулярнішим упродовж усього року. Згідно з повідомленням, кількість запитів стосовно терміну збільшувалася, зокрема, після Маршу жінок у Вашингтоні у січні та після заяви чільної радниці президента США Келліанн Конвей, що вона не вважає себе феміністскою.

Також інтерес до слова зростав після виходу серіалу The Handmaid's Tale («Розповідь служниці») та фільму Wonder Woman («Чудо-жінка»). Крім того, останнім часом запити щодо терміну зростають у зв’язку з новинами про сексуальні домагання.

У Merriam-Webster зазначили, що наразі слово «фемінізм» можна використати в значенні «теорії політичної, економічної та соціальної рівності представників статей» та «організованої діяльності на захист прав та інтересів жінок».

У 2016 році Merriam-Webster назвав словом року прикметник «сюрреалістичний».