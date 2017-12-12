Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
12 Грудень 2017, Київ 19:21
Новини | Міжнародні

Словник Merriam-Webster обрав словом року «фемінізм»

Марш жінок у Києві, 8 березня 2017 року

Американський словник англійської мови Merriam-Webster обрав словом 2017 року «фемінізм», повідомила компанія-видавець словника на своєму сайті.

У Merriam-Webster заявляють, що слово було найпопулярнішим упродовж усього року. Згідно з повідомленням, кількість запитів стосовно терміну збільшувалася, зокрема, після Маршу жінок у Вашингтоні у січні та після заяви чільної радниці президента США Келліанн Конвей, що вона не вважає себе феміністскою.

Також інтерес до слова зростав після виходу серіалу The Handmaid's Tale («Розповідь служниці») та фільму Wonder Woman («Чудо-жінка»). Крім того, останнім часом запити щодо терміну зростають у зв’язку з новинами про сексуальні домагання.

У Merriam-Webster зазначили, що наразі слово «фемінізм» можна використати в значенні «теорії політичної, економічної та соціальної рівності представників статей» та «організованої діяльності на захист прав та інтересів жінок».

У 2016 році Merriam-Webster назвав словом року прикметник «сюрреалістичний».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG