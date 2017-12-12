Конституційний суд не зміг обрати голову

Обрання голови Конституційного суду України сьогодні не відбулося, оскільки не було висунуто кандидатури.

Як повідомляє прес-служба КСУ, на спеціальному пленарному засіданні КСУ продовжив розгляд проекту регламенту суду, однак регламент не ухвалено.

Конституційний суд України 18 травня не зміг обрати своє керівництво, тоді дату нового спеціального засідання ще не призначили.

У квітні четверо суддів Конституційного суду – Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко та Станіслав Шевчук написали звернення до виконувача обов’язків голови суду Юрія Бауліна з проханням провести спеціальне пленарне засідання з питання обрання голови суду.

Ініціатори пояснюють необхідність проведення такого засідання закінченням 18 березня 2017 року терміну перебування Бауліна на посаді голови суду.