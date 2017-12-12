НАБУ заперечує вилучення документів, що мають значення в позові проти російської «Роснафти»

Національне антикорупційне бюро заперечує, що під час обшуку в голови секретаріату уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) були вилучені документи, які мають значення в позові щодо російської компанії «Роснафта».

«Інформація про можливе вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, зі слів міністра юстиції України, мають значення в позові проти «Роснафти» у Європейський суд із прав людини, не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні бюро.

У НАБУ зазначають що постановою суду про тимчасовий доступ до документів передбачена можливість вилучати ті документи, заяви, довідки, які мають стосунок винятково до предмету розслідуваного кримінального провадження.

У бюро наголошують, що детективи НАБУ не вилучали й не намагалися вилучити в Міністерстві юстиції документи, на які Європейським судом із прав людини накладено гриф «конфіденційно».

Напередодні міністр юстиції Павло Петренко заявив, що обшуки, проведені НАБУ в голови секретаріату уповноваженого у справах ЄСПЛ, і вилучення документів ставлять під загрозу зриву подання позову проти російської компанії «Роснафта».

Співробітники НАБУ 8 грудня провели обшуки у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України і наголосили на їх законності. У бюро пояснили невідкладність проведення слідчої дії оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін’юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження. Згодом у міністерстві твердження Національного антикорупційного бюро України про ризик знищення документі.