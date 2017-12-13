Більшість телефонних дзвінків про «мінування» в багатьох містах Росії надійшли з Сирії – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ Росії повідомили, що більшість телефонних дзвінків про замінування, що спричинили останнім часом масову евакуацію в десятках міст Росії, надійшли з Сирії. Про це російським ЗМІ повідомив 12 грудня заступник міністра внутрішніх справ Ігор Зубов.

«Основна частина дзвінків надійшла з місць концентрації «терористів» у Сирії», – сказав Зубов.

Він не уточнив, про які групи чи окремих осіб йдеться.

Російський посадовець заявив, що «по суті, мова йшла про кібернапади на територію Російської Федерації», які йшли також з України, Туреччини, США та Канади, і кілька дзвінків – з Казахстану та Узбекистану.

Через непідтверджені повідомлення про замінування, що охопили близько 3500 шкіл, торгових центрів, аеропортів, готелів, вокзалів та інших громадських будівель в 190 містах Росії з вересня було евакуації понад 2,3 мільйонів людей.

Росія почала воєнну кампанію у Сирії у 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують аль-Асада у воєнних злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.