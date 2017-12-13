Кількість ув’язнених в світі журналістів досягла історичного максимуму – CPJ

Неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) повідомляє, що другий рік поспіль кількість журналістів, ув’язнених за свою професійну діяльність, досягла історичного максимуму. Як йдеться у звіті організації, найбільше ув’язнюють співробітників ЗМІ у Туреччині, Китаї та Єгипті.

Згідно з повідомленням, цьогоріч за ґратами по всьому світу через свою роботу опинилися 262 журналісти, що є новим рекордом після минулорічного історичного максимуму 259.

Саме Туреччина, Китай і Єгипет ув’язнили найбільше медійників – загалом 134 або 51 відсоток від загальної кількості.

Крім того, до моніторингу, принаймні за 12 місяців, потрапили Україна, Алжир, Камбоджа, Демократична Республіка Конго, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Гватемала, Ірак, Марокко, Нігер, Пакистан, Республіка Конго, Сомалі та Уганда.

Утримуваний в Росії український журналіст Роман Сущенко потрапив до списку в’язнів-журналістів разом з чотирма іншими представниками ЗМІ, ув’язненими в Росії.

У списку CPJ є також журналіст-фрілансер Василь Муравицький, якого Служба безпеки України затримала влітку у Житомирі за поширення, як повідомили у службі, «антиукраїнських матеріалів». Тоді комітет закликав владу України звільнити Муравицького.

Повідомляється, що 97% в’язнів-журналістів були громадянами країн затримання, 22 затриманих або 8 відсотків – жінки-журналісти, 75 випадків або 29 відсотків – фрілансери.

У «Комітеті захисту журналістів» вказали, що політика є причиною 87% ув’язнень журналістів.

«CPJ вважає, що журналістів не треба заарештовувати за їхню роботу», – вказали у комітеті і додали, що минулоріч за їхнього втручання було достроково звільнено щонайменше 67 в’язнів-журналістів у всьому світі.

CPJ проводить щорічне дослідження ув’язнених журналістів з початку 1990-х років.