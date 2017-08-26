«Комітет захисту журналістів» закликав звільнити підозрюваного у державній зраді житомирсього медійника

Базована у Нью-Йорку міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» закликала українську владу негайно звільнити журналіста-фрілансера Василя Муравицького і зняти з нього всі обвинувачення. Заяву про це комітет оприлюднив 25 серпня.

«Українські лідери повинні перестати розділяти журналістів на патріотичні та непатріотичні, а замість того, щоб підтвердити критичну роль журналістів у демократичному суспільстві, щоб вони відповідали перед державними службовцями», – зазначила координатор організації у Європі та Центральній Азії Ніна Огніанова.

Служба безпеки України та речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомили про затримання 1 серпня в Житомирі блогера, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. За даними Національної спілки журналістів України, це був Василь Муравицький.

Як пізніше сам Муравицький розповів в інтерв’ю «Страна UA», що згадується у заяві «Комітету захисту журналістів», він зокрема, співпрацював із інформагентством «Россия сегодня» і вів колонку на сайті «Украина.ру».

Медійнику повідомили про підозру у державній зраді. У разі визнання Муравицького винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Корольовський районний суд Житомира 3 серпня взяв його під варту.

Напередодні 10 серпня із заявою з вимогою звільнити Муравицьковго виступила міжнародна організація «Репортери без кордонів». У їхній заяві йдеться про трьох медійників: Василя Муравицького, затриманого українськими силовиками, Едуарда Неделяєва, блогера, засудженого на 14 років в'язниці проросійськими сепаратистами в місті Луганську на сході України, та Станіслава Асєєва, що писав для різних ЗМІ, включаючи проект «Донбас.Реалії» Радіо Свобода і якого утримують представники угруповання «ДНР».